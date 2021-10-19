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19 жовтня 2021, 14:38 360

На Рівненщині водій наїхав на коляску з немовлям

19 жовтня 2021, 14:38 360
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Фото: Нацполіція
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У місті Дубно Рівненської області на вулиці Грушевського 65-річний водій автомобіля "Opel Meriva" наїхав на коляску з 10-місячним немовлям, із яким жінка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

Правоохоронці встановили, що від удару дитячий візочок перекинувся, однак 10-місячний хлопчик не випав оскільки був пристебнутий. У нього медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму.

24-річна мама дитини у ДТП не постраждала. Хлопчика госпіталізували до лікарні", - розповіли у поліції.

Кермувальник відповідно до огляду на стан сп’яніння був тверезий. Транспортний засіб вилучено та поміщено на спецмайданчик.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Раніше повідомлялось, що на Волині у страшній ДТП загинула мати трьох дітей.

Рівненська область діти аварія ушпиталення поліція

 
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