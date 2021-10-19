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19 октября 2021, 14:38 361

На Ровенщине водитель наехал на коляску с младенцем

19 октября 2021, 14:38 361
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Фото: Нацполиция
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В городе Дубне Ровенской области на улице Грушевского 65-летний водитель автомобиля "Opel Meriva" наехал на коляску с 10-месячным младенцем, с которым женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Правоохранители установили, что от удара коляска перевернулась, однако 10-месячный мальчик не выпал поскольку был пристегнут. У него медики предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

24-летняя мама ребенка в ДТП не пострадала. Мальчика госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.

Водитель в соответствии с освидетельствованием на состояние опьянения был трезв. Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку.

Следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее сообщалось, что на Волыни в страшном ДТП погибла мать троих детей.

Ровенская область дети авария госпитализация полиция

 
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