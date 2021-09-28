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28 вересня 2021, 12:24 30

У Рівному невідомий напав з ножем на дівчину з вадами слуху

28 вересня 2021, 12:24 30
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Фото: з відкритих джерел
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У Рівному невідомий вдарив ножем у живіт 20-річну дівчину, яка має проблеми зі слухом та мовленням

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що 20-річна рівнянка, яка має проблеми зі слухом та мовленням, поверталася додому, як по дорозі її зненацька вдарив ножем у живіт невідомий. Про це дівчина одразу написала своєму товаришу - сурдоперекладачу. Жодних речей та коштів у потерпілої не викрадено.

Жительку обласного центру госпіталізували у хірургічне відділення лікарні, де медики діагностували в неї непроникаюче поранення черевної порожнини", - йдеться у повідомленні.

Після її звернення до поліції із заявою про вчинення злочину, слідчі розпочали досудове розслідування.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах на вулиці сталася стрілянина, поранено людину.

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