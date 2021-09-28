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28 сентября 2021, 12:24 493

В Ровно неизвестный напал с ножом на девушку с нарушениями слуха

28 сентября 2021, 12:24 493
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Фото: из открытых источников
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В Ровно неизвестный ударил ножом в живот 20-летнюю девушку, которая имеет проблемы со слухом и речью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что 20-летняя девушка, которая имеет проблемы со слухом и речью, возвращалась домой, как по дороге ее неожиданно ударил ножом в живот неизвестный. Об этом девушка сразу написала своему товарищу - сурдопереводчику. Никаких вещей и средств у потерпевшей не похищено.

Жительницу областного центра госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где медики диагностировали у нее непроникающее ранение брюшной полости", - говорится в сообщении.

После ее обращения в полицию с заявлением о совершении преступления, следователи начали досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Черкассах на улице произошла стрельба, ранен человек.

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