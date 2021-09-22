09:01  22 вересня
COVID в Україні: за добу виявили понад шість тисяч нових випадків зараження
08:46  22 вересня
На Харківщині майже всі госпіталізовані з COVID діти інфіковані "Дельтою"
08:09  22 вересня
Доба на Донбасі: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2021, 13:19 75

У Черкасах на вулиці сталася стрілянина, поранено людину

22 вересня 2021, 13:19 75
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У середу, 22 вересня, на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

У результаті було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні. Наразі патрульні забезпечують охорону прилеглої території.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини. Поліція порушила кримінальну справу.

Нагадаємо, сьогодні стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра - його автомобіль обстріляли невідомі. В автомобіль потрапило понад 10 куль. В результаті був поранений водій. Наразі водій перебуває у важкому стані. Це також підтвердила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Україна обстріл Черкаси Черкаська область замах

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента
Привид Штучного і апаратна гра. Звідки вирішили натиснути на Разумкова
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram