У Черкасах на вулиці сталася стрілянина, поранено людину

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У середу, 22 вересня, на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

У результаті було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні. Наразі патрульні забезпечують охорону прилеглої території.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини. Поліція порушила кримінальну справу.

Нагадаємо, сьогодні стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра - його автомобіль обстріляли невідомі. В автомобіль потрапило понад 10 куль. В результаті був поранений водій. Наразі водій перебуває у важкому стані. Це також підтвердила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.