08:51  02 вересня
В Україні за добу майже 2,5 тисячі нових хворих COVID
08:32  02 вересня
Підсумки зустрічі Зеленського з Байденом: говорили про Крим, деокупацію та стратегічне партнерство
08:09  02 вересня
Доба в ООС: осколкові поранення отримали двоє українських бійців
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2021, 09:24 331

У Рівному вандали розкопали поховання жертв Голокосту

02 вересня 2021, 09:24 331
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У місті Рівне виявили яму глибиною понад півтора метра - в ній і навколо неї знаходилися численні людські кістки

Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України, передає RegioNews.

"Була виявлена яма глибиною понад 1,5 метра, видно численні кістки. Копач злякався перехожих і покинув місце злочину, залишивши після себе всі робочі інструменти", - сказано в повідомленні організації.

Відзначається, що акт вандалізму був здійснений в урочищі "Сосонки", де поховано близько 17,5 тисяч жертв Голокосту.

У поліції відкрили справу про наругу над могилою і розшукують правопорушника. Санкція цієї статті передбачає штраф до 3400 гривень, арешт на строк до пів року, або обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на кладовищі у Кривому Розі вандал понівечив пам'ятники та хрести.

Також повідомлялося, що на Сумщині чоловік пошкодив могили, щоб здати металеві елементи в пункт прийому вторсировини.

кримінальна справа поліція вандалізм Кривий Ріг кладовище

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram