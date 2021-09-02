У Рівному вандали розкопали поховання жертв Голокосту

Фото: Нацполіція

У місті Рівне виявили яму глибиною понад півтора метра - в ній і навколо неї знаходилися численні людські кістки

Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України, передає RegioNews.

"Була виявлена яма глибиною понад 1,5 метра, видно численні кістки. Копач злякався перехожих і покинув місце злочину, залишивши після себе всі робочі інструменти", - сказано в повідомленні організації.

Відзначається, що акт вандалізму був здійснений в урочищі "Сосонки", де поховано близько 17,5 тисяч жертв Голокосту.

У поліції відкрили справу про наругу над могилою і розшукують правопорушника. Санкція цієї статті передбачає штраф до 3400 гривень, арешт на строк до пів року, або обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на кладовищі у Кривому Розі вандал понівечив пам'ятники та хрести.

Також повідомлялося, що на Сумщині чоловік пошкодив могили, щоб здати металеві елементи в пункт прийому вторсировини.