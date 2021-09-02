В Ровно вандалы раскопали захоронение жертв Холокоста
В городе Ровно обнаружили яму глубиной более полутора метров - в ней и вокруг нее находились многочисленные человеческие кости
Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины, передает RegioNews.
"Была обнаружена яма глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости. Копатель испугался прохожих и покинул место преступления, оставив после себя все рабочие инструменты", - сказано в сообщении организации.
Отмечается, что акт вандализма был совершен в урочище "Сосенки", где похоронено около 17,5 тысячи жертв Холокоста.
В полиции открыли дело о надругательстве над могилой и разыскивают правонарушителя. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 3400 гривен, арест на срок до полугода, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, ранее на кладбище в Кривом Роге вандал изуродовал памятники и кресты.
Также сообщалось, что на Сумщине мужчина повредил могилы, чтобы сдать металлические элементы в пункт приема вторсырья.