В Ровно вандалы раскопали захоронение жертв Холокоста

Фото: Нацполиция

В городе Ровно обнаружили яму глубиной более полутора метров - в ней и вокруг нее находились многочисленные человеческие кости

Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины, передает RegioNews.

"Была обнаружена яма глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости. Копатель испугался прохожих и покинул место преступления, оставив после себя все рабочие инструменты", - сказано в сообщении организации.

Отмечается, что акт вандализма был совершен в урочище "Сосенки", где похоронено около 17,5 тысячи жертв Холокоста.

В полиции открыли дело о надругательстве над могилой и разыскивают правонарушителя. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 3400 гривен, арест на срок до полугода, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее на кладбище в Кривом Роге вандал изуродовал памятники и кресты.

Также сообщалось, что на Сумщине мужчина повредил могилы, чтобы сдать металлические элементы в пункт приема вторсырья.