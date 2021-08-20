На кладовищі у Кривому Розі вандал понівечив пам'ятники та хрести

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У Кривому Розі патрульні затримали 25-річного чоловіка, який понівечив надмогильні хрести й пам'ятники на кладовищі "Бажанове"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Кривого Рогу.

Правоохоронці виявили вандала на бульварі Маршала Василевського, який кинувся навтьоки, щойно побачив патрульних.

Після тривалого переслідування патрульні зупинили чоловіка та затримали його. Особу ймовірного зловмисника встановили. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець.

Через деякий час на місце прибув заявник та начальник кладовища, які повідомили, що саме цей громадянин ламав хрести на цвинтарі.

Сам втікач інформацію підтвердив та сказав, що зовсім не шкодує про скоєне", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі.