У Рівненській області чоловіка хотіли спалити живцем: у нього 70% опіків
У селищі Оженин Рівненської області невідомі особи облили чоловіка бензином та підпалили
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.
Повідомлення про пригоду надійшло сьогодні о 12:39. На виклик прибула фельдшерська бригада.
Пацієнт (орієнтовно 30 років) був у свідомості. За його словами, невідомі особи облили його бензином та підпалили.
Постраждалого госпіталізували у важкому стані, площина опікової поверхні тіла у нього сягнула 70%. Про пригоду повідомили поліції, обставини нападу з'ясовуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі Славське, що у Львівській області, посеред вулиці живцем згорів 58-річний чоловік.
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