У Рівненській області чоловіка хотіли спалити живцем: у нього 70% опіків

Фото з відкритих джерел

У селищі Оженин Рівненської області невідомі особи облили чоловіка бензином та підпалили

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Повідомлення про пригоду надійшло сьогодні о 12:39. На виклик прибула фельдшерська бригада.

Пацієнт (орієнтовно 30 років) був у свідомості. За його словами, невідомі особи облили його бензином та підпалили.

Постраждалого госпіталізували у важкому стані, площина опікової поверхні тіла у нього сягнула 70%. Про пригоду повідомили поліції, обставини нападу з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі Славське, що у Львівській області, посеред вулиці живцем згорів 58-річний чоловік.