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01 сентября 2021, 17:19 250

В Ровенской области мужчину хотели сжечь заживо: у него 70% ожогов

01 сентября 2021, 17:19 250
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Фото из открытых источников
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В поселке Оженин Ровенской области неизвестные облили мужчину бензином и подожгли

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

Сообщение о происшествии поступило сегодня в 12:39. На вызов прибыла фельдшерская бригада.

Пациент (примерно 30 лет) был в сознании. По его словам, неизвестные лица облили его бензином и подожгли.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, плоскость ожоговой поверхности тела у него достигла 70%. О происшествии сообщили полиции, обстоятельства нападения выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Славское, что во Львовской области, посреди улицы заживо сгорел 58-летний мужчина.

Украина инцидент происшествия Ровно Ровенская область

 
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