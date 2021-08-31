У Рівному двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку та нанесли ножові поранення

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У Рівному поліцейські затримали двох неповнолітніх, які причетні до нападу на 42-річну жінку поблизу дитмайданчика. Один із хлопців напав на перехожу та наніс їй ножові поранення у спину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Сьогодні близько дев’ятої ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу дитмайданчика на вулиці Чорновола один із двох невідомих напав на перехожу та наніс їй ножові поранення у спину", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваними виявилися двоє 15-річних рідних братів-близнюків. Їх доставили до поліції, де вони в присутності батьків поспілкувались зі слідчими.

За цим фактом розпочато досудове розслідування. Вирішується питання про затримання одного із підлітків, який завдав ножові поранення.

Раніше повідомлялось, що у рівненській лікарні п’яний чоловік напав на лікаря-травматолога і розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Також раніше ми писали про те, що в Одеській області під час застілля чоловік зарізав свого товариша.