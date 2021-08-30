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30 серпня 2021, 15:59 4

У Рівному п'яний пацієнт напав на лікаря з газовим балончиком

30 серпня 2021, 15:59 4
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Фото: Рixabay
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У рівненській лікарні п’яний чоловік напав на лікаря-травматолога і розпилив йому в обличчя сльозогінний газ

Як пише RegioNews з посиланням на поліцію області, внаслідок інциденту лікар отримав хімічні опіки очей.

Напад стався ще у ніч на 28 серпня, у приймальному відділенні Рівненської центральної міської лікарні.

Як попередньо з’ясували поліцейські, медики швидкої виїжджали на виклик та доставили для надання допомоги 24-річного жителя Рівного із різаними ранами рук і запахом алкоголю. Разом із ним до лікарні приїхала і 21-річна дівчина.

В очікуванні чергового лікаря обоє почали поводитися неадекватно, нецензурно лаялися на медперсонал. Надалі між 45-річним медиком та чоловіком виник конфлікт і штовханина, під час якої 24-річний чоловік дістав газовий балончик і розпилив в обличчя лікарю сльозогінний газ.

Раніше чоловік вже мав проблеми із законом через крадіжки, незаконний обіг наркотиків, також його судили за розбій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одеській області під час застілля чоловік зарізав свого товариша.

Рівне

 
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