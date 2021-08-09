Врізався у BMW: на Рівненщині у ДТП загинув 15-річний водій мотоцикла
У Рівненській області, поблизу Старого Села, 8 серпня о 23:00 сталась ДТП, у якій загинув 15-річний хлопець
Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполіцію Рівненської області.
За попередніми даними, 15-річний водій мотоцикла Bird не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну та врізався в автомобіль BMW. Від удару мотоцикл викинуло на узбіччя і він загорівся.
На місці аварії загинув 15-річний пасажир двоколісного транспортного засобу. Водія мотоцикла - 15-річного жителя Старого Села - госпіталізували. Він - у тяжкому стані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі водій на смерть збив пішохода на переході.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область