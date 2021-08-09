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09 серпня 2021, 15:51 213

Врізався у BMW: на Рівненщині у ДТП загинув 15-річний водій мотоцикла

09 серпня 2021, 15:51 213
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Фото: Нацполіція
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У Рівненській області, поблизу Старого Села, 8 серпня о 23:00 сталась ДТП, у якій загинув 15-річний хлопець

Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполіцію Рівненської області.

За попередніми даними, 15-річний водій мотоцикла Bird не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну та врізався в автомобіль BMW. Від удару мотоцикл викинуло на узбіччя і він загорівся.

На місці аварії загинув 15-річний пасажир двоколісного транспортного засобу. Водія мотоцикла - 15-річного жителя Старого Села - госпіталізували. Він - у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі водій на смерть збив пішохода на переході.

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