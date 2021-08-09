Врезался в BMW: на Ровенщине в ДТП погиб 15-летний водитель мотоцикла

Фото: Нацполиция

В Ровенской области, вблизи Старого Села, 8 августа в 23:00 произошло ДТП, в котором погиб 15-летний парень

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Ровенской области.

По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла Bird не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль BMW. От удара мотоцикл выбросило на обочину и он загорелся.

На месте аварии погиб 15-летний пассажир двухколесного транспортного средства. Водителя мотоцикла - 15-летнего жителя Старого Села - госпитализировали. Он - в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье водитель насмерть сбил пешехода на переходе.