Врезался в BMW: на Ровенщине в ДТП погиб 15-летний водитель мотоцикла
В Ровенской области, вблизи Старого Села, 8 августа в 23:00 произошло ДТП, в котором погиб 15-летний парень
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Ровенской области.
По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла Bird не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль BMW. От удара мотоцикл выбросило на обочину и он загорелся.
На месте аварии погиб 15-летний пассажир двухколесного транспортного средства. Водителя мотоцикла - 15-летнего жителя Старого Села - госпитализировали. Он - в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье водитель насмерть сбил пешехода на переходе.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область