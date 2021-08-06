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06 серпня 2021, 12:11 1065

На Рівненщині затримали військового при передачі секретних даних Росії

06 серпня 2021, 12:11 1065
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Фото: СБУ
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У Рівненській області департамент військової контррозвідки СБУ викрив українського військовослужбовця при передачі оборонних відомостей мобілізаційного характеру представникам російської воєнної розвідки

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером Збройних Сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали військовослужбовця на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей.

Ворожому агенту оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.

СБУ розвідка військова техніка ЗСУ Рівненська область

 
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