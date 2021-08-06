На Ровенщине задержали военного при передаче секретных данных России
В Ровенской области департамент военной контрразведки СБУ разоблачил украинского военнослужащего при передаче оборонных сведений мобилизационного характера представителям российской военной разведки
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером Вооруженных Сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали военнослужащего на попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.
Вражескому агенту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.