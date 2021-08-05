У Рівному вночі горіла автівка депутата облради

Фото: Нацполіція

У Рівному поліцейські встановлюють осіб, які підпалили авто депутата. Інцидент стався на вулиці Андрія Мельника близько третьої години ночі

Про це повідомили у пресслужбі поліції, пише RegioNews.

Автомобіль Audi Q5 був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. На ньому їздить депутат обласної ради, однак авто належить його рідній сестрі.

Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.

За даними місцевого видання "Рівне вечірнє", на автомобілі їздить депутат облради Руслан Потапчук. Втім, це авто є власністю його сестри Любові Давидюк.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві депутат міськради звинуватив мера у підпалі авто.