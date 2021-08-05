В Ровно ночью горела машина депутата облсовета
В Ровно полицейские устанавливают лиц, которые подожгли авто депутата. Инцидент произошел на улице Андрея Мельника около трех часов ночи
Об этом сообщили в пресс-службе полиции, пишет RegioNews.
Автомобиль Audi Q5 был припаркован во дворе многоэтажки на стоянке. На нем ездит депутат областного совета, однако авто принадлежит его родной сестре.
Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.
По данным местного издания "Ровно Вечернее", на автомобиле ездит депутат облсовета Руслан Потапчук. Впрочем, это авто является собственностью его сестры Любови Давидюк.
Напомним, недавно в Полтаве депутат горсовета обвинил мэра в поджоге авто.
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