На Прикарпатті впав легкомоторний літак, четверо загиблих

Фото: ДСНС

В селі Шепарівці (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, пише RegioNews.

Це сталось сьогодні близько 13:40. Рятувальники повідомили про падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням.

Внаслідок події чотири особи загинуло. О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.