На Прикарпатті впав легкомоторний літак, четверо загиблих
В селі Шепарівці (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, пише RegioNews.
Це сталось сьогодні близько 13:40. Рятувальники повідомили про падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням.
Внаслідок події чотири особи загинуло. О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.
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