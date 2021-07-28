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28 июля 2021, 21:13 73

В Ровно произошел пожар на электроподстанции: часть города остается без света

28 июля 2021, 21:13 73
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Фото: ГСЧС
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Часть Ровно и еще несколько окрестных сел остались без света из-за пожара, который произошел на электроподстанции в городе

Как передает RegioNews, об этом сообщают в ГСЧС Ровенской области.

28 июля в 19:50 от граждан на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре на электрической подстанции в городе Ровно по улице Млыновской", - говорится в сообщении.

Так, без электроэнергии остались центральные улицы города, частично район Автовокзала, ровенский драматический театр. Кроме того, без электроснабжения остались троллейбусные маршруты города, из-за чего затруднено движение в центральной части города.

Было установлено, что загорелся трансформатор. Угрозы распространению огня нет. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидируют пожарные ГУ ГСЧС совместно с работниками станции.

Когда ликвидируют аварийную ситуацию пока не сообщают.

Напомним, 28 июля в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) днем 28 июля легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. В доме после падения самолета начался пожар.

пожар электричество спасатели ГСЧС Ровно

 
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