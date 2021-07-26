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26 июля 2021, 14:49 460

На Ровенщине змея укусила ребенка

26 июля 2021, 14:49 460
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Фото из открытых источников
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В Ровенскую областную детскую больницу с диагнозом укус змеи госпитализировали мальчика 2009 года рождения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

"При возведении информации от дежурного по линии "103" до спасателей на спецлинии "101" поступила информация, что 23 июля в Ровенскую областную детскую больницу с диагнозом укус змеи был госпитализирован мальчик 2009 года рождения", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно на Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей.

Украина Ровно животные больница змеи

 
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