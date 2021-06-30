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30 червня 2021, 08:29 726

Через смерть немовляти на Рівненщині судитимуть лікарку

30 червня 2021, 08:29 726
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Рівненщини скерували до суду матеріали кримінального провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником. Лікарю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Так, зазначається, що до правоохоронців із заявою звернувся 38-річний житель села Ільпінь щодо можливого вчинення лікарем пологового відділення кримінального правопорушення. Під час пологів дружини у них померло немовля.

Після огляду 57-річною лікаркою-гінекологом вищої категорії серцебиття плода було у межах норми, але вже близько шостої ранку воно сповільнилося. Відповідно до вимог клінічного протоколу, необхідно було робити кесарів розтин.

Унаслідок недбалого та несумлінного виконання професійних обов’язків 57-річна лікарка не надала кваліфіковану невідкладну медичну допомогу, а саме своєчасно не провела кесаревого розтину, що призвело до тяжких наслідків", - зазначають у поліції.

Смерть дитини настала внаслідок внутрішньоутробної гіпоксії плода, а відповідно до висновку комісійної судово-медичної експертизи при своєчасному та належному прийнятті пологів можливо було б цьому запобігти.

Лікарю загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 22 квітня повідомлялось, що у Миколаєві від коронавірусу померли дві породіллі.

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