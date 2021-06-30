Из-за смерти младенца на Ровенщине будут судить врача

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Правоохранители Ровенской области направили в суд материалы уголовного производства по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником. Врачу грозит лишение свободы на срок до трех лет

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Так, отмечается, что к правоохранителям с заявлением обратился 38-летний житель села Ильпинь относительно возможного совершения врачом родильного отделения уголовного правонарушения. Во время родов жены у них умер младенец.

После осмотра 57-летней врачом-гинекологом высшей категории сердцебиение плода было в пределах нормы, но уже около шести утра оно замедлилось. В соответствии с требованиями клинического протокола, необходимо было делать кесарево сечение.

Вследствие небрежного и недобросовестного выполнения профессиональных обязанностей 57-летняя врач не оказала квалифицированную неотложную медицинскую помощь, а именно своевременно не провела кесарева сечения, что привело к тяжелым последствиям", - отмечают в полиции.

Смерть ребенка наступила вследствие внутриутробной гипоксии плода, а в соответствии с заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы при своевременном и надлежащем принятии родов возможно было бы это предотвратить.

Врачу грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что в Николаеве от коронавируса умерли две роженицы.