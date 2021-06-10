Мер Рівного пригрозив "упакувати ромів в автобус" і вивезти на Закарпаття

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Міський голова Рівного Олександр Третяк назвав поведінку ромів у місті "нахабною" і пригрозив їм примусовим виселенням з міста

Як передає RegioNews, про це він заявив у ефір "РадіоТрек".

Я дуже стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію з ромською національністю, у мене не вистачає слів і толерантності до того, що вони творять в місті", - заявив мер.

Як зазначає Третяк, він планує залучити до вирішення цього питання правоохоронні органи, які повинні стежити за поведінкою представників ромської національності.

За словами мера, нещодавно він зустрів у місті ромів і попросив "за пару годин забратися з міста", але ті заявили, що поїзди та автобуси не ходять.

Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх упакуємо в автобус і вивеземо в їх рідне Закарпаття", - додав він.

Зазначається, що на сайті міськради розміщена петиція з проханням притягнути "ромське населення" до адміністративної та кримінальної відповідальності. У тексті петиції, зокрема, йдеться про "безліч малолітніх потенційних злочинців, які тероризують городян, туристів і бізнес".

Раніше повідомлялося, що у Рівному за дотриманням карантину стежитимуть рейдові групи, які перевірятимуть торгові центри та кафе.