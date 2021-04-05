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05 квітня 2021, 12:16 4

Підробка держдокументів та валюти: на Рівненщині СБУ викрила злочинне угруповання

05 квітня 2021, 12:16 4
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Зроблені підробки не ідентифікував навіть пристрій для перевірки грошей
Фото: СБУ
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На Рівненщині Служба безпеки України викрила угруповання, учасники якого організували збут великих сум фальшивих євро, а також займались підробкою документів державного зразка.

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на пресцентр СБУ.

Ділки на території Рівненської та Волинської областей займались збутом готових фальшивих банкнот за 50% від номінальної вартості євро. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки, а збут здійснювали великими партіями, не менше 10 тисяч євро в "одні" руки", - повідомили оперативники.

Під час 9 обшуків, проведених за місцем проживання та в автотранспортних засобах зловмисників, виявлено і вилучено:

  • чисті бланки паспортів громадян України;
  • дозволи на використання праці іноземців та осіб без громадянства на території України;
  • печатки і штампи державних установ із ознаками підробки;
  • велику суму готівки та майже 7 кг бурштину-сирцю;.

У Рівненській області двом фігурантам уже повідомлено про підозру, а судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, на Запоріжжі затримала на хабарі керівника місцевої прокуратури.

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