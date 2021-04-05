Підробка держдокументів та валюти: на Рівненщині СБУ викрила злочинне угруповання
На Рівненщині Служба безпеки України викрила угруповання, учасники якого організували збут великих сум фальшивих євро, а також займались підробкою документів державного зразка.
Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на пресцентр СБУ.
Ділки на території Рівненської та Волинської областей займались збутом готових фальшивих банкнот за 50% від номінальної вартості євро. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки, а збут здійснювали великими партіями, не менше 10 тисяч євро в "одні" руки", - повідомили оперативники.
Під час 9 обшуків, проведених за місцем проживання та в автотранспортних засобах зловмисників, виявлено і вилучено:
- чисті бланки паспортів громадян України;
- дозволи на використання праці іноземців та осіб без громадянства на території України;
- печатки і штампи державних установ із ознаками підробки;
- велику суму готівки та майже 7 кг бурштину-сирцю;.
У Рівненській області двом фігурантам уже повідомлено про підозру, а судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, на Запоріжжі затримала на хабарі керівника місцевої прокуратури.