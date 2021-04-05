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05 апреля 2021, 12:16 56

Подделка госдокументов и валюты: на Ровенщине СБУ разоблачила преступную группировку

05 апреля 2021, 12:16 56
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Сделанные подделки не идентифицировало даже устройство для проверки денег
Фото: СБУ
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В Ровенской области Служба безопасности Украины разоблачила группировку, участники которого организовали сбыт крупных сумм фальшивых евро, а также занимались подделкой документов государственного образца.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Дельцы на территории Ровенской и Волынской областей занимались сбытом готовых фальшивых банкнот за 50% от номинальной стоимости евро. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи, а сбыт осуществляли крупными партиями, не меньше 10 тысяч евро в "одни" руки", - сообщили оперативники.

Во время 9 обысков, проведенных по месту жительства и в транспортных средствах злоумышленников выявлено и изъято:

  • чистые бланки паспортов граждан Украины;
  • разрешения на использование труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
  • печати и штампы государственных учреждений с признаками подделки;
  • большую сумму наличных и почти 7 кг янтаря-сырца;.

В Ровенской области двум фигурантам уже сообщено о подозрении, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Напомним, на Запорожье задержали на взятке руководителя местной прокуратуры.

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