Подделка госдокументов и валюты: на Ровенщине СБУ разоблачила преступную группировку

Сделанные подделки не идентифицировало даже устройство для проверки денег

Сделанные подделки не идентифицировало даже устройство для проверки денег

Фото: СБУ

В Ровенской области Служба безопасности Украины разоблачила группировку, участники которого организовали сбыт крупных сумм фальшивых евро, а также занимались подделкой документов государственного образца.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Дельцы на территории Ровенской и Волынской областей занимались сбытом готовых фальшивых банкнот за 50% от номинальной стоимости евро. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи, а сбыт осуществляли крупными партиями, не меньше 10 тысяч евро в "одни" руки", - сообщили оперативники.

Во время 9 обысков, проведенных по месту жительства и в транспортных средствах злоумышленников выявлено и изъято:

чистые бланки паспортов граждан Украины;

разрешения на использование труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

печати и штампы государственных учреждений с признаками подделки;

большую сумму наличных и почти 7 кг янтаря-сырца;.

В Ровенской области двум фигурантам уже сообщено о подозрении, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Напомним, на Запорожье задержали на взятке руководителя местной прокуратуры.