Еще одна область Украины оказалась под угрозой попадания в "красную зону"
"Красную" зону карантина в Украине могут расширить: под угрозой попадания оказалась Ровенская область.
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Радио Трек" со ссылкой на данные областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Согласно новым данным, Ровенщина находится на контрольных показателях и может попасть в "красную зону". Так, в области регистрируют высокий показатель госпитализаций с подозрением или подтвержденным COVID-19. По состоянию на сегодня 963 пациента с коронавирусом находятся в больницах, из которых треть - в тяжелом состоянии, более полусотни в реанимации.
Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие 3 недели это будет кульминация", - отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов.
По данным издания, государственная комиссия по ТЭБ и ЧС в субботу может отправить Ровенскую область в "красную" зону, если по состоянию на завтра будут такие же показатели, как и сегодня.
Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун.