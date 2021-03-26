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26 марта 2021, 14:59 669

Еще одна область Украины оказалась под угрозой попадания в "красную зону"

26 марта 2021, 14:59 669
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Расширение "красной зоны" может произойти уже завтра
Расширение "красной зоны" может произойти уже завтра
Фото: Getty Images
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"Красную" зону карантина в Украине могут расширить: под угрозой попадания оказалась Ровенская область.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Радио Трек" со ссылкой на данные областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Согласно новым данным, Ровенщина находится на контрольных показателях и может попасть в "красную зону". Так, в области регистрируют высокий показатель госпитализаций с подозрением или подтвержденным COVID-19. По состоянию на сегодня 963 пациента с коронавирусом находятся в больницах, из которых треть - в тяжелом состоянии, более полусотни в реанимации.

Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие 3 недели это будет кульминация", - отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

По данным издания, государственная комиссия по ТЭБ и ЧС в субботу может отправить Ровенскую область в "красную" зону, если по состоянию на завтра будут такие же показатели, как и сегодня.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун.

карантин Ровно область красная зона локдаун

 
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