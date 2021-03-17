13:59  17 березня
Кабмін погодив призначення заступників голів п'яти ОДА
10:39  17 березня
У Раді збирають підписи для позачергового засідання
08:11  17 березня
Бойовики за добу 9 раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
17 березня 2021, 12:02 175

Біля Рівненської ОДА проходить мітинг проти введення "червоної" зони

17 березня 2021, 12:02 175
Читайте также на русском языке
Підприємці запевнюють, що "червона" зони - це удар по малому та середньому бізнесу
Підприємці запевнюють, що "червона" зони - це удар по малому та середньому бізнесу
Фото: suspilne.media
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 17 березня, у Рівному підприємці прийшли під будівлю ОДА, вони вимагають не запроваджувати у регіоні "червону" зону карантину.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Учасники мітингу вимагають від влади виважених рішень, з урахуванням всіх інтересів.

Пікет зібрався для того, щоб висловити свою незгоду. Ми підготували звернення і сьогодні подамо звернення на ім'я голови облдержадміністрації стосовно цього можливого рішення, щоб його було прийнято виважено, з урахуванням всіх інтересів усіх сторін", - зазначив організатор акції, підприємець Мирослав Мельничук.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялось, що Рівненська область скоро перейде до "помаранчевої" зони карантину.

карантин Рівне ОДА зона підприємці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram