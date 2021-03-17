Біля Рівненської ОДА проходить мітинг проти введення "червоної" зони
Підприємці запевнюють, що "червона" зони - це удар по малому та середньому бізнесу
Підприємці запевнюють, що "червона" зони - це удар по малому та середньому бізнесу
Сьогодні, 17 березня, у Рівному підприємці прийшли під будівлю ОДА, вони вимагають не запроваджувати у регіоні "червону" зону карантину.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".
Учасники мітингу вимагають від влади виважених рішень, з урахуванням всіх інтересів.
Пікет зібрався для того, щоб висловити свою незгоду. Ми підготували звернення і сьогодні подамо звернення на ім'я голови облдержадміністрації стосовно цього можливого рішення, щоб його було прийнято виважено, з урахуванням всіх інтересів усіх сторін", - зазначив організатор акції, підприємець Мирослав Мельничук.
Нагадаємо, 12 березня повідомлялось, що Рівненська область скоро перейде до "помаранчевої" зони карантину.
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