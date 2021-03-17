Возле Ровенской ОГА проходит митинг против введения "красной" зоны

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспільне".

Участники митинга требуют от власти взвешенных решений, с учетом всех интересов.

Пикет собрался для того, чтобы выразить свое несогласие. Мы подготовили обращение и сегодня подадим обращение на имя главы облгосадминистрации относительно этого возможного решения, чтобы его было принято взвешенно, с учетом всех интересов всех сторон", - отметил организатор акции, предприниматель Мирослав Мельничук.