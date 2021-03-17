Возле Ровенской ОГА проходит митинг против введения "красной" зоны
Предприниматели уверяют, что "красная" зоны - это удар по малому и среднему бизнесу
Предприниматели уверяют, что "красная" зоны - это удар по малому и среднему бизнесу
Сегодня, 17 марта, в Ровно предприниматели пришли под здание ОГА, они требуют не вводить в регионе "красную" зону карантина.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспільне".
Участники митинга требуют от власти взвешенных решений, с учетом всех интересов.
Пикет собрался для того, чтобы выразить свое несогласие. Мы подготовили обращение и сегодня подадим обращение на имя главы облгосадминистрации относительно этого возможного решения, чтобы его было принято взвешенно, с учетом всех интересов всех сторон", - отметил организатор акции, предприниматель Мирослав Мельничук.
Напомним, 12 марта сообщалось, что Ровенская область скоро перейдет к "оранжевой" зоне карантина.
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