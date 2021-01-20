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20 січня 2021, 14:13 145

На Рівненщині палала автоцистерна із 20 тоннами пального

20 січня 2021, 14:13 145
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Вогнем знищено кабіну транспортного засобу та пошкоджено цистерну
Вогнем знищено кабіну транспортного засобу та пошкоджено цистерну
Фото: Facebook
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Поблизу села Олександрія Рівненського району загорілася автоцистерна з 20 тоннами пального, рятувальникам вдалося охолодити резервуар, щоб не допустити вибуху.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Зайнялася автоцистерна, яка везла 5 т. дизельного пального та 15 т. бензину. Під час пожежі вдалося запобігти вибуху. Загиблих немає", - повідомили рятувальники.

Рятувальники допомогли перекачати пальне з пошкодженої вогнем автоцистерни в інші автоцистерни.

На місці працювало чотири одиниці пожежної техніки ДСНС та 20 осіб особового складу рятувальників.

Нагадаємо, слідчі Одеської області розглядають дві версії причин пожежі в готелі на вулиці Посмітного, 10/12.

транспорт пожежа ДСНС Рівне бензин
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