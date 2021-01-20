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20 января 2021, 14:13 132

В Ровенской области горела автоцистерна с 20 тоннами горючего

20 января 2021, 14:13 132
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Огнем уничтожено кабину транспортного средства и повреждено цистерну
Огнем уничтожено кабину транспортного средства и повреждено цистерну
Фото: Facebook
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Вблизи села Александрия Ровенского района загорелась автоцистерна с 20 тоннами горючего, спасателям удалось охладить резервуар, чтобы не допустить взрыва.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Загорелась автоцистерна, которая везла 5 т. дизельного топлива и 15 т. бензина. Во время пожара удалось предотвратить взрыв. Погибших нет", - сообщили спасатели.

Спасатели помогли перекачать горючее из поврежденной огнем автоцистерны в другие автоцистерны.

На месте работали четыре единицы пожарной техники ГСЧС и 20 человек личного состава спасателей.

Напомним, следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в гостинице на улице Посмитного, 10/12.

транспорт пожар ГСЧС Ровно бензин
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