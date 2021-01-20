В Ровенской области горела автоцистерна с 20 тоннами горючего

Огнем уничтожено кабину транспортного средства и повреждено цистерну

Огнем уничтожено кабину транспортного средства и повреждено цистерну

Фото: Facebook

Вблизи села Александрия Ровенского района загорелась автоцистерна с 20 тоннами горючего, спасателям удалось охладить резервуар, чтобы не допустить взрыва.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Загорелась автоцистерна, которая везла 5 т. дизельного топлива и 15 т. бензина. Во время пожара удалось предотвратить взрыв. Погибших нет", - сообщили спасатели.

Спасатели помогли перекачать горючее из поврежденной огнем автоцистерны в другие автоцистерны.

На месте работали четыре единицы пожарной техники ГСЧС и 20 человек личного состава спасателей.

Напомним, следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в гостинице на улице Посмитного, 10/12.