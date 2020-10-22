14:17  22 октября
Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях
14:42  22 октября
Кабмин выделил 90 млн грн на предотвращение пожаров в Чернобыльской зоне
17:48  22 октября
С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела
UA | RU
UA | RU
22 октября 2020, 17:23 1

На Ровенщине мошенники хотели присвоить урожай, выращенный Национальной академией аграрных наук

22 октября 2020, 17:23 1
Читайте також українською мовою
Стоимость урожая, на который "положили глаз" - более 60 миллионов гривен
Стоимость урожая, на который "положили глаз" - более 60 миллионов гривен
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины предупредила попытку завладения урожаем госпредприятия «Опытное хозяйство «Белокриницкое» Института сельского хозяйства Западного Полесья Национальной академии аграрных наук.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники в октябре текущего года вступили в сговор с коммерческими структурами.

За подделку документов и использование фирм-прокладок дельцы планировали переоформить права на урожай с земель держгосподарства на бизнесменов. Ориентировочная стоимость семена подсолнечника, которым собирались завладеть злоумышленники, составляет более 60 миллионов гривен.

Правоохранители задержали 3 комбайна, которые незаконно собирали урожай, грузовой транспорт с семенами подсолнечника госпредприятия весом более 40 тонн.

На изъятые сельхозтехнику и агропродукцию судом наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня же на Ровенщине разоблачили схрон с гранатами и взрывчаткой .

СБУ хищение урожай Ровно НАНУ сельское хозяйство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Днепре блокировали продажу персональной базы данных граждан накануне выборов
22 октября 2020, 17:01
На Ровенщине разоблачили схрон с гранатами и взрывчаткой
22 октября 2020, 16:52
Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях
22 октября 2020, 14:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Политики без опыта, родственные кланы и аутсайдеры. Кто будет представлять "За майбутне" в Западной Украине
Садовый или Синютка: две загадки предвыборного Львова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »