На Ровенщине мошенники хотели присвоить урожай, выращенный Национальной академией аграрных наук

Стоимость урожая, на который "положили глаз" - более 60 миллионов гривен

Стоимость урожая, на который "положили глаз" - более 60 миллионов гривен

Фото: flickr

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники в октябре текущего года вступили в сговор с коммерческими структурами.

За подделку документов и использование фирм-прокладок дельцы планировали переоформить права на урожай с земель держгосподарства на бизнесменов. Ориентировочная стоимость семена подсолнечника, которым собирались завладеть злоумышленники, составляет более 60 миллионов гривен.

Правоохранители задержали 3 комбайна, которые незаконно собирали урожай, грузовой транспорт с семенами подсолнечника госпредприятия весом более 40 тонн.

На изъятые сельхозтехнику и агропродукцию судом наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня же на Ровенщине разоблачили схрон с гранатами и взрывчаткой .