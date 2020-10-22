На Ровенщине мошенники хотели присвоить урожай, выращенный Национальной академией аграрных наук
Служба безопасности Украины предупредила попытку завладения урожаем госпредприятия «Опытное хозяйство «Белокриницкое» Института сельского хозяйства Западного Полесья Национальной академии аграрных наук.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники в октябре текущего года вступили в сговор с коммерческими структурами.
За подделку документов и использование фирм-прокладок дельцы планировали переоформить права на урожай с земель держгосподарства на бизнесменов. Ориентировочная стоимость семена подсолнечника, которым собирались завладеть злоумышленники, составляет более 60 миллионов гривен.
Правоохранители задержали 3 комбайна, которые незаконно собирали урожай, грузовой транспорт с семенами подсолнечника госпредприятия весом более 40 тонн.
На изъятые сельхозтехнику и агропродукцию судом наложен арест.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, сегодня же на Ровенщине разоблачили схрон с гранатами и взрывчаткой .