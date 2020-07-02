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02 липня 2020, 09:11 9

ДБР затримала прокурора: вимагав хабара з поліцейського за "кришування"

02 липня 2020, 09:11 9
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Прокурор вимагав щомісячні платежі
Прокурор вимагав щомісячні платежі
Фото: ДБР
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У Рівненській області Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника відділу прокуратури після отримання хабара за сприяння у непритягненні співробітника поліції до відповідальності і його подальше "кришування" в ДБР.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Так, згідно з даними розслідування, прокурор за щомісячні платежі обіцяв начальнику відділення поліції сприяння у непритягненні його до кримінальної відповідальності.

Чиновник також стверджував, що в подальшому буде "кришувати" співробітника поліції перед органами Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що в якості оплати чоловік отримав два ноутбука.

Зараз слідчі ДБР проводять обшуки в приміщенні прокуратури Рівненської області та за місцем проживання прокурора", – повідомили в ГБР.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному на хабарі в $700 попалася завкафедрою одного з вузів.

ДБР хабар прокурор Рівне правоохоронці
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