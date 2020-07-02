ДБР затримала прокурора: вимагав хабара з поліцейського за "кришування"
У Рівненській області Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника відділу прокуратури після отримання хабара за сприяння у непритягненні співробітника поліції до відповідальності і його подальше "кришування" в ДБР.
Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Так, згідно з даними розслідування, прокурор за щомісячні платежі обіцяв начальнику відділення поліції сприяння у непритягненні його до кримінальної відповідальності.
Чиновник також стверджував, що в подальшому буде "кришувати" співробітника поліції перед органами Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що в якості оплати чоловік отримав два ноутбука.
Зараз слідчі ДБР проводять обшуки в приміщенні прокуратури Рівненської області та за місцем проживання прокурора", – повідомили в ГБР.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному на хабарі в $700 попалася завкафедрою одного з вузів.