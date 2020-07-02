ГБР задержала прокурора: требовал взятку с полицейского за "крышевание"

Прокурор требовал ежемесячные платежи

Прокурор требовал ежемесячные платежи

Фото: ГБР

В Ровенской области Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника отдела прокуратуры после получения взятки за содействие в непривлечение сотрудника полиции к ответственности и его дальнейшее "крышевание" в ГБР.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Так, согласно данным расследования, прокурор за ежемесячные платежи обещал начальнику отделения полиции содействие в непривлечение его к уголовной ответственности.

Чиновник также утверждал, что в дальнейшем будет "крышевать" сотрудника полиции перед органами Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в качестве оплаты мужчина получил два ноутбука.

Сейчас следователи ГБР проводят обыски в помещении прокуратуры Ровенской области и по месту жительства прокурора", – сообщили в ГБР.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно на взятке в $700 попалась завкафедрой одного из вузов.