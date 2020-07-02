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02 июля 2020, 09:11 9

ГБР задержала прокурора: требовал взятку с полицейского за "крышевание"

02 июля 2020, 09:11 9
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Прокурор требовал ежемесячные платежи
Прокурор требовал ежемесячные платежи
Фото: ГБР
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В Ровенской области Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника отдела прокуратуры после получения взятки за содействие в непривлечение сотрудника полиции к ответственности и его дальнейшее "крышевание" в ГБР.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Так, согласно данным расследования, прокурор за ежемесячные платежи обещал начальнику отделения полиции содействие в непривлечение его к уголовной ответственности.

Чиновник также утверждал, что в дальнейшем будет "крышевать" сотрудника полиции перед органами Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в качестве оплаты мужчина получил два ноутбука.

Сейчас следователи ГБР проводят обыски в помещении прокуратуры Ровенской области и по месту жительства прокурора", – сообщили в ГБР.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно на взятке в $700 попалась завкафедрой одного из вузов.

ГБР взятка прокурор Ровно правоохранители
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