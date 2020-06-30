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30 червня 2020, 17:38

У Рівному на хабарі у $700 попалася завкафедрою одного з вузів

30 червня 2020, 17:38
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Жінка сприяла студентам зі здачею державних іспитів
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Правоохоронці Рівненської області затримали на хабарі у розмірі $700 і 1400 грн завідувача кафедри одного з вузів міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу місцевої прокуратури.

Зазначається, що гроші жінка отримала за сприяння у здачі групою студентів державних іспитів і видачі дипломів про закінчення навчання.

Тривають першочергові слідчі дії на місці отримання неправомірної вигоди, особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їй про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці був затриманий екс-співробітник міліції, який представляючись радником президента України, вимагав у підприємця понад 1,1 млн грн.

Рівне хабар корупція прокуратура затримання виш
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