В Ровно на взятке в $700 попалась завкафедрой одного из вузов

Женщина содействовала студентам со сдачей государственных экзаменов

Женщина содействовала студентам со сдачей государственных экзаменов

Правоохранители Ровенской области задержали на взятке в размере $700 и 1400 грн заведующую кафедрой одного из вузов города.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Отмечается, что деньги женщина получила за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения.

Продолжаются первоочередные следственные действия на месте получения неправомерной выгоды, лицо задержано в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении и избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Виннице был задержан экс-сотрудник милиции, который представляясь советником президента Украины, требовал у предпринимателя более 1,1 млн грн.