На Ровенщине произошли столкновения у офиса народного депутата от "Слуги народа"

Потасовка произошла между представителями "Национального корпуса" и полицией

Потасовка произошла между представителями "Национального корпуса" и полицией

Фото: Общественное

В городе Березное Ровенской области представители партии "Национальный корпус" требовали встречи с нардепом-мажоритарщиком от "Слуги народа" Сергеем Литвиненко. Они хотели услышать объяснения относительно законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

Руководитель областного отделения "Национального корпуса" Игорь Сухой подтвердил, что участие в акции принимают их представители, есть также ветераны боевых действий и местные жители.

Возле здания дежурили правоохранители, которые имели при себе резиновые палки и газовые баллончики. Когда нардеп покинул место встречи – произошли столкновения и были слышны несколько выстрелов. На видео видно, что правоохранители задержали нескольких человек.

Фрагмент трансляции обнародовал участник АТО из Березного Андрей Усач.

Ранее сообщалось, что в Николаеве "Нацкорпус" принес под офис партии Шария гроб и бутылку пива.