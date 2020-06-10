У Рівному до виборів можуть поставити на паузу розв’язання земельних питань

Про це заявив міських голова Рівного Володимир Хомко на погоджувальній раді голів фракцій.

Про це заявив міських голова Рівного Володимир Хомко на погоджувальній раді голів фракцій.

Напередодні сесії міської ради, яка має відбутись 11 червня, у соцмережах з’явилась інформація про більш ніж сто земельних питань, які мають розглянути депутати.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє RegioNews

Однак може статись так, що розв’язання всіх земельних питань буде призупинено до виборів. Про це заявив міський голова Володимир Хомко, якого обурили публікації в соцмережах, в яких керівництво міста звинувачують в "земельному дерибані" напередодні виборів.

Міський голова припустив, що ці звинувачення розповсюджуються за вказівкою депутата Рівнеради, ексголови Рівненської ОДА Олексія Муляренка, який вочевидь збирається взяти участь у виборах міського голови.

Щоб зняти з себе всі звинувачення, Хомко заявив, що на погоджувальній раді накладе вето на всі земельні питання і дасть доручення відкласти розгляд по виділенню чи оренді землі до місцевих виборів. Це може негативно позначитися на підприємцях і простих громадянах. А завтрашня сесія міської ради може стати гучним стартом виборчої компанії у Рівному.