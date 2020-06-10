У Рівному до виборів можуть поставити на паузу розв’язання земельних питань
Напередодні сесії міської ради, яка має відбутись 11 червня, у соцмережах з’явилась інформація про більш ніж сто земельних питань, які мають розглянути депутати.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє RegioNews
Однак може статись так, що розв’язання всіх земельних питань буде призупинено до виборів. Про це заявив міський голова Володимир Хомко, якого обурили публікації в соцмережах, в яких керівництво міста звинувачують в "земельному дерибані" напередодні виборів.
Міський голова припустив, що ці звинувачення розповсюджуються за вказівкою депутата Рівнеради, ексголови Рівненської ОДА Олексія Муляренка, який вочевидь збирається взяти участь у виборах міського голови.
Щоб зняти з себе всі звинувачення, Хомко заявив, що на погоджувальній раді накладе вето на всі земельні питання і дасть доручення відкласти розгляд по виділенню чи оренді землі до місцевих виборів. Це може негативно позначитися на підприємцях і простих громадянах. А завтрашня сесія міської ради може стати гучним стартом виборчої компанії у Рівному.