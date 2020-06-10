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Олексій Кривошеєв журналіст [email protected]
10 червня 2020, 18:12 218

У Рівному до виборів можуть поставити на паузу розв’язання земельних питань

10 червня 2020, 18:12 218
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Про це заявив міських голова Рівного Володимир Хомко на погоджувальній раді голів фракцій.
Про це заявив міських голова Рівного Володимир Хомко на погоджувальній раді голів фракцій.
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Напередодні сесії міської ради, яка має відбутись 11 червня, у соцмережах з’явилась інформація про більш ніж сто земельних питань, які мають розглянути депутати.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє RegioNews

Однак може статись так, що розв’язання всіх земельних питань буде призупинено до виборів. Про це заявив міський голова Володимир Хомко, якого обурили публікації в соцмережах, в яких керівництво міста звинувачують в "земельному дерибані" напередодні виборів.

Міський голова припустив, що ці звинувачення розповсюджуються за вказівкою депутата Рівнеради, ексголови Рівненської ОДА Олексія Муляренка, який вочевидь збирається взяти участь у виборах міського голови.

Щоб зняти з себе всі звинувачення, Хомко заявив, що на погоджувальній раді накладе вето на всі земельні питання і дасть доручення відкласти розгляд по виділенню чи оренді землі до місцевих виборів. Це може негативно позначитися на підприємцях і простих громадянах. А завтрашня сесія міської ради може стати гучним стартом виборчої компанії у Рівному.

вибори земля Рівне Хомко Володимир Муляренко Олексій
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