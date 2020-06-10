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Алексей Кривошеев журналист [email protected]
10 июня 2020, 18:12 5

В Ровно до выборов могут поставить на паузу решения земельных вопросов

10 июня 2020, 18:12 5
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Об этом заявил мэр Ровно Владимир Хомко на согласительном совете глав фракций.
Об этом заявил мэр Ровно Владимир Хомко на согласительном совете глав фракций.
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Накануне сессии городского совета, которая должна состояться 11 июня, в соцсетях появилась информация о более сотни земельных вопросов, которые должны рассмотреть депутаты.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает RegioNews

Однако может случиться так, что решение всех земельных вопросов будет приостановлено до выборов. Об этом заявил городской голова Владимир Хомко, которого возмутили публикации в соцсетях, в которых руководство города обвиняют в "земельном дерибане" накануне выборов.

Городской голова предположил, что эти обвинения распространяются по указанию депутата Горсовета, экс-главы Ровенской ОГА Алексея Муляренка, который скорее всего собирается принять участие в выборах городского головы.

Чтобы снять с себя все обвинения, Хомко заявил, что на согласительном совете наложит вето на все земельные вопросы и даст поручение отложить рассмотрение по выделению или аренде земли до местных выборов. Это может негативно сказаться на предпринимателях и простых гражданах. А завтрашняя сессия городского совета может стать громким стартом избирательной компании в Ровно.

выборы земля Ровно Хомко Владимир Муляренко Алексей
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