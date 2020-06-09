Нарубав на 15 мільйонів: лісничий на Житомирщині незаконно знищив здорові дерева

Це робилося під виглядом нібито санітарних робіт

Це робилося під виглядом нібито санітарних робіт

Фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Правоохоронці повідомили, що лісничий одного із лісгоспів Житомирщини обвинувачується у пособництві "чорним лісорубам".

Чоловіка викрили у низці злочинів, у тому числі службових, пов’язаних із незаконною порубкою лісу. Своїми протиправними діями чоловік спричинив державі збитків на загальну суму понад 15 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що протягом 2016 року посадовець вносив завідомо неправдиві відомості до службової документації про розчищення лісу, в тому числі до лісорубних квитків, тож за його сприяння під виглядом санітарних робіт на визначених ділянках вирубувались здорові дерева. Загальна сума завданого державі збитку сягнула понад 15 млн гривень.



Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за вказаними вище злочинами скеровано до суду. За чинним законодавством фігуранту може загрожувати від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з накладенням штрафних санкцій.

Раніше повідомлялось, поліція затримала трьох підозрюваних у грабіжках магазинів в Коростишівському, Пулинському та Романівському районах Житомирської області.