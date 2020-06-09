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09 червня 2020, 12:54

В Житомирі закрили відділення пологового будинку - знову коронавірус

09 червня 2020, 12:54
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Інфікований один з лікарів медустанови
Інфікований один з лікарів медустанови
pixabay.com
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В Житомирському обласному перинатальному центрі закрили на карантин пологове відділення через інфікування коронавірусом одного з лікарів медустанови.

Як передає RegioNews, про це розповів начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.

Виявлений один випадок інфікування COVID-19 лікаря (перинатального центру). Зараз вона перебуває на амбулаторному лікуванні, стан задовільний. Пологове відділення закрито на карантин. Всі виявлені контактні особи перевіряються", - зазначив він.

За його словами, породіль з перинатального центру направили в пологове відділення центральної міської лікарні №1. Керівником управління зазначив, що випадків інфікування COVID-19 серед пацієнток медичного закладу не виявлено.

Нагадаємо, всього на Житомирщині COVID-19 підтвердили у 187 медичних працівників. Зокрема, 4 нових випадки виявили в обласній клінічній лікарні та 2 - в обласній психіатричній лікарні.

Раніше повідомлялося, що найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 49, Закарпатській - 39, Житомирській області - 38.

Житомирська область пологи лікарі коронавірус інфекції
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