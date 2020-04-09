ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области

После увольнения с должности руководителя областного Управления здравоохранения Юрия Осипчука в разгар эпидемии, в регионе развернулась ожесточенная борьба за вакантное место

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После увольнения с должности руководителя областного Управления здравоохранения Юрия Осипчука в разгар эпидемии, в регионе развернулась ожесточенная борьба за вакантное место

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники в Ровенской ОГА.

После публикации на сайте в ОП возникло немало вопросов к руководителю области в отношении его кадровой политики.

В результате кандидат губернатора – Юрий Ордынский оказался не готовым к такого рода публичности и отказался подавать свои документы на конкурс. В итоге на конкурс отправились трое. Первый – Владислав Сухляк, депутат областного совета. Второй – действующий заместитель начальника Управления Олег Вивсянык, котрого считают человеком уволенного Юрия Осипчука. Третий – депутат Ровенского областного совета Юрий Билык, который занимает должность заместителя главного врача Областного диагностического центра и является членом фракции Радикальной партии Олега Ляшко в областном совете. Его назначение лоббирует первый заместитель председателя облсовета Сергей Свисталюк и правая рука Олега Ляшко, экс-нардеп Андрей Лозовой. К слову, его мама тоже врач и председатель фракции радикалов в Ровенском облсовете.

Все трое уже прошли два этапа конкурса: тестирование и задания от комиссии. По нашей информации, на тестировании больше всего набрал Владислав Сухляк – 37 баллов, за ним Юрий Билык – 34 балла и меньше всех – 31 балл у Олега Вивсяника. Здесь стоит отметить, что минимально проходной результат на тестировании - 26, а максимально возможный – 40 баллов. Соответственно все кандидаты были допущены финальному этапу.

Финальный этап, это собеседование с председателем облгосадминистрации Виталием Ковалем. И здесь начинаются проблемы для нынешнего председателя ОГА. Если Коваль назначает кандидата от радикалов -- Юрия Билыка, он настраивает против себя большинство депутатов облсовета. А учитывая, что во "врагах" руководителя области еще находится депутати от партии "Свобода", то Коваль имеет все шансы спровоцировать очередное противостояние в областном совете. Это может стоить должности первому заму председателя облсовета Сергею Свисталюку – как минимум. Как максимум, могут выразить недоверие - самому Виталию Ковалю.

В случае назначения на должность Владислава Сухляка, глава администрации испортит отношения с радикалами, которые могут присоединиться к "Свободе". И они вместе могут принести немало хлопот Ковалю. И здесь ему придется идти на союз с остальными депутатскими фракцими. Тем самым попадая в определенную зависимость.

Собеседование должно состояться завтра: утром – Олег Вивсяник, в полдень – Юрий Билык, а ближе к концу рабочего дня – Владислав Сухляк. Результаты явно будут объявлены уже в понедельник. А это значит, что выходные у Виталия Коваля будут непростые. Тем более, что на Ровенщине уже зафиксировано 64 больных коронавирусом, а это восьмое место в печальном рейтинге среди всех областей.