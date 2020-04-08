Власти Ровенской области готовятся выставить на аукцион янтарные участки

Власти Ровенщины формируют перечень земельных участков для промышленной добычи янтаря, чтобы выставить их на аукцион на получение спецразрешений

Фото: Волынские новости

Власти Ровенщины формируют перечень земельных участков для промышленной добычи янтаря, чтобы выставить их на аукцион на получение спецразрешений

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