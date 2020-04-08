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08 апреля 2020, 17:05 1

Власти Ровенской области готовятся выставить на аукцион янтарные участки

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08 апреля 2020, 17:05 1
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Власти Ровенщины формируют перечень земельных участков для промышленной добычи янтаря, чтобы выставить их на аукцион на получение спецразрешений
Фото: Волынские новости
Власти Ровенщины формируют перечень земельных участков для промышленной добычи янтаря, чтобы выставить их на аукцион на получение спецразрешений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на rivnepost.rv.ua.

Как сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, будет сформировано 15 участков в Дубровицком и Володимирецком районах. Размер каждого из участков не будет превышать 10 га.

"Спецразрешение выдается на 5 лет. Но инвесторы смогут начинать деятельность на участках только после прохождения процедуры и получения заключения об оценке воздействия на окружающую среду", - уточнил Коваль.

Напомним, в Житомирской области готовят 200 участков для добычи янтаря, спецразрешения на разработку которых будут продаваться на аукционах в системе Prozorro.


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