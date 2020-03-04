На Рівненщині силовики влаштували рейд на бурштинокопачів

У ніч з вівторка на середу в урочищі Хрести, що біля Клесова Сарненського району, працівники Служби безпеки України затримували старателів

У ніч з вівторка на середу в урочищі Хрести, що біля Клесова Сарненського району, працівники Служби безпеки України затримували старателів

Про це Суспільному стало відомо від поінформованого джерела у спецслужбі, а відео надав очевидець, пише RegioNews. Речниця обласного управління СБУ Інна Ілючок зазначила, що детальна інформація про цей випадок буде пізніше. Затримано 9 осіб, вилучено 8 мотопомп і три авта, слідчі дії тривають, повідомила вона.

.