Рівненські депутати засідають у масках

У Рівному триває закрита сесія міської ради

Фото: Рівне Вечірнє

У Рівному триває закрита сесія міської ради

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.

Міським депутатам роздали захисні маски. Окрім цього, апарат ради розставив депутатські столи на відстані один від одного.

Громадськість і журналістів на засідання не пускають через карантинні заходи щодо поширення коронавірусу.