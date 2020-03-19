15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
11:46  19 березня
Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 14:05 3

Рівненські депутати засідають у масках

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 14:05 3
Читайте также на русском языке
У Рівному триває закрита сесія міської ради
Фото: Рівне Вечірнє
У Рівному триває закрита сесія міської ради

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.

Міським депутатам роздали захисні маски. Окрім цього, апарат ради розставив депутатські столи на відстані один від одного.

Громадськість і журналістів на засідання не пускають через карантинні заходи щодо поширення коронавірусу.


міська рада рівне
Черкаська міська рада зібралася на закрите засідання
19 березня 2020, 10:54
Депутати луцької міськради не звітують публічно перед виборцями
12 березня 2020, 09:56
Депутатів Хмельницької міськради хочуть позбавити мандатів через прогули
11 березня 2020, 18:55
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »