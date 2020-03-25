На Ровенщине уволили начальника департамента здравоохранения

Юрий Осипчук освобожден соответствующим распоряжением председателя Ровенской ОГА с должности начальника Департамента здравоохранения

Фото: Ровно Вечернее

Юрий Осипчук освобожден соответствующим распоряжением председателя Ровенской ОГА с должности начальника Департамента здравоохранения

Об этом пишет RegioNews с посиалнням на Ровно Вечернее.

По информации журналистов, его уволили за то, что не боролся с коронавируса.

"24 марта 2020, по завершению рабочего дня Ровенской ОГА, было издано распоряжение об увольнении начальника Управления здравоохранения свободовца Юрия Осипчук. По непонятным причинам, документ содержит гриф "Для служебного пользования", поэтому основания увольнения не разглашаются ". - говорится в информации.