Ровенские депутаты заседают в масках

В Ровно проходит закрытая сессия городского совета

Фото: Ровно Вечернее

В Ровно проходит закрытая сессия городского совета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровно Вечернее.

Городским депутатам раздали защитные маски. Кроме этого, аппарат совета расставил депутатские столы на расстоянии друг от друга.

Общественность и журналистов на заседание не пускают из-за карантинных мероприятий по распространению коронавируса.