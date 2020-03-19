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19 березня 2020, 10:54 7

Черкаська міська рада зібралася на закрите засідання

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19 березня 2020, 10:54 7
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19 березня о 10:00 розпочалося засідання Черкаської міської ради з обмеженим доступом, який ввели через епідемію коронавірусу в Україні
Фото: Черкаська міськрада
19 березня о 10:00 розпочалося засідання Черкаської міської ради з обмеженим доступом, який ввели через епідемію коронавірусу в Україні

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційний сайт міської ради.

На сімдесят дев’ятому пленарному засідання другої сесії міськради депутати розглянуть земельні питання.

Засідання проходить за присутності відділу з питань роботи ради, доповідачів, юридичної служби, головного спеціаліста відділу інформаційних технологій, пресслужби міської ради.

Як повідомляли RegioNews раніше, виконком у Черкасах запровадив у місті карантин з 12 березня по 3 квітня.


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