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10 березня 2020, 12:38 4

На Рівненщині селище залишилося без телебачення

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10 березня 2020, 12:38 4
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З кінця минулого тижня жителі Квасилова на Рівненщині не можуть користуватися послугами єдиного в селищі кабельного оператора телебачення від ТРК "Зоря". Телебачення відключила поліція
Фото: СТС
З кінця минулого тижня жителі Квасилова на Рівненщині не можуть користуватися послугами єдиного в селищі кабельного оператора телебачення від ТРК "Зоря". Телебачення відключила поліція

Про це повідомляє інтернет-портал "Інший Квасилів", пише RegioNews.

"Людям дуже складно без телебачення. Після роботи хочеться дізнатися новини, подивитися розважальні передачі. Ми уже зверталися за допомогою до селищного голови, але він каже, що нічого не знає і сам є заручником ситуації. Можливо, коли Квасилів об’єднається з Рівним, на ринку кабельного телебачення з’явиться альтернатива. Зараз же нам дуже важко", - розповідають місцеві мешканці.

Як розповів представник ТРК "Зоря" Василь Печко, мовлення припинилося після втручання поліції, яка визнала дії телерадіокомпанії незаконними:

"Представники кіберполіції варварським способом розбили наше приміщення і забрали усе обладнання. Коли відновляться телетрансляції – я зараз сказати не можу. Працюємо над тим, щоб до кінця тижня запустити Т2. Але для цього користувачам буде потрібно купувати спеціальні тюнери. Поки лише так".


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