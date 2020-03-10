В Ровенской области поселок остался без телевидения

С конца прошлой недели жители Квасилова в Ровенской области не могут пользоваться услугами единственного в поселке кабельного оператора телевидения от ТРК "Заря". Телевидение отключила полиция

Фото: СТС

С конца прошлой недели жители Квасилова в Ровенской области не могут пользоваться услугами единственного в поселке кабельного оператора телевидения от ТРК "Заря". Телевидение отключила полиция

Об этом сообщает интернет-портал "Другой Квасилов", пишет RegioNews. "Людям очень сложно без телевидения. После работы хочется узнать новости, посмотреть развлекательные передачи. Мы уже обращались за помощью к поселкового головы, но он говорит, что ничего не знает и сам является заложником ситуации. Возможно, когда Квасилив объединится с Ровно, на рынке кабельного телевидения появится альтернатива. Сейчас же нам очень трудно", - рассказывают местные жители. Как рассказал представитель ТРК "Заря" Василий Печко, вещание прекратилось после вмешательства полиции, которая признала действия телерадиокомпании незаконными: "Представители киберполиции варварским способом разбили наше помещение и забрали все оборудование. Когда возобновятся телетрансляции - я сейчас сказать не могу. Работаем над тем, чтобы до конца недели запустить Т2. Но для этого пользователям потребуется покупать специальные тюнеры. Пока только так".

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